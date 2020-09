Sicherer Schulweg: Helmi zeigt, wie es geht!

Helmi und „Krone" helfen Schulkindern

Seine Erfahrungen will Helmi gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) auch in die „Krone“-Aktion „Sicherer Schulweg“ einfließen lassen, die seit mehr als 20 Jahren dabei mithilft, Gefahrenstellen zu beseitigen - und zwar in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen im Land Kärnten.