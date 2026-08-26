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Chris Steger und Peggy March bei der Starnacht

Niederösterreich
26.08.2026 18:00
Jetzt ist es fix: Die Publikumslieblinge Peggy March und Chris Steger sind heuer bei der ...
Jetzt ist es fix: Die Publikumslieblinge Peggy March und Chris Steger sind heuer bei der Starnacht aus der Wachau mit dabei.(Bild: Krone KREATIV/krivograd ipmedia, fiedlerphoto.com, Sandra Ludewig )
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Stars und Sterne funkeln schon bald wieder in der Wachau! Heuer treten – das wurde jetzt bekannt – auch Peggy March und Chris Steger am 18. und 19. September bei der Starnacht aus der Wachau gegenüber der Burgruine Dürnstein auf die Bühne.

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In etwas mehr als drei Wochen ist es so weit. Dann verwandelt sich die kleine, verträumte Gemeinde Rossatzbach/Arnsdorf an der Donau in das Areal der „STARnacht aus der Wachau“. Eingebettet zwischen steilen Weinterrassen und der Donau, mit Blick auf die Burgruine Dürnstein, feiert die Open Air Musikshow am 18. und 19. September das spektakuläre Finale des STARnacht-Jahres. Auf der Bühne stehen: Unheilig, Nino de Angelo & Marina Marx, Julia Buchner, Josh., Lucas Fendrich und Thorsteinn Einarsson.

Peggy March und Chris Steger mit an Bord

Neu mit an Bord sind Peggy March, die vor 60 Jahren als damals 15-Jährige in den USA über Nacht zum Star wurde. Als „Little Peggy March“ landete sie mit „I Will Follow Him“ einen Welthit. Nur zwei Jahre später, im Alter von 17 Jahren, stand sie in Deutschland auf der Bühne und holte sich mit dem Schlager „Mit 17 hat man noch Träume“ Platz eins in den Hitparaden. Seit damals ist die Sängerin ein Fixstern der deutschen Schlagerszene, stand auf den ganz großen Bühnen und war regelmäßig zu Gast in allen TV-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

 

Chris Steger hat ebenfalls einen Act-Pass gelöst. Ab Herbst 2026 geht der Sänger gemeinsam mit seiner Band auf große „Dahoam“-Tour und bringt sein Programm in 20 Städten in Österreich, Deutschland und Südtirol live auf die Bühne. Neben brandneuen Songs aus dem kommenden Album dürfen sich Fans auch auf seine Hits wie „Zefix“, „Leicht kennt ma’s hom“ oder „Wias sei soi“ freuen. Bevor es mit der Tour los geht, kommt Steger zur Starnacht aus der Wachau.

Die „Warm Up-Künstler“ sind am Freitag, 18. September, Hanna Kuntner und Luggi Lu sowie am Samstag Frieda und Plus. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, Starmoderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler & Entertainer Hans Sigl führen durch das Programm.

Karten und nähere Informationen: www.starnacht.tv

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