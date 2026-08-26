Chris Steger und Peggy March bei der Starnacht

Peggy March und Chris Steger mit an Bord

Neu mit an Bord sind Peggy March, die vor 60 Jahren als damals 15-Jährige in den USA über Nacht zum Star wurde. Als „Little Peggy March“ landete sie mit „I Will Follow Him“ einen Welthit. Nur zwei Jahre später, im Alter von 17 Jahren, stand sie in Deutschland auf der Bühne und holte sich mit dem Schlager „Mit 17 hat man noch Träume“ Platz eins in den Hitparaden. Seit damals ist die Sängerin ein Fixstern der deutschen Schlagerszene, stand auf den ganz großen Bühnen und war regelmäßig zu Gast in allen TV-Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.