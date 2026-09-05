25 Jahre Aufsteirern: Das wird groß!

Zum 25-Jahr-Jubiläum feiern wir nicht nur ein Vierteljahrhundert voller Volkskultur, Musik und steirischer Lebensfreude – wir bringen auch jede Menge Neues nach Graz. Von neuen Festivalbereichen über noch mehr Möglichkeiten zum Mitmachen bis hin zur eigenen Aufsteirern-App: Das Jubiläumsjahr hält einige besondere Highlights bereit.
Den Auftakt macht am Mittwoch, 16. September, ein großes Eröffnungskonzert im Congress Graz. Global Kryner, Thomas Gansch, Simone Kopmajer und die Härtel Family bringen Volksmusik, Jazz, Pop und Oberkrainer-Klänge zusammen und sorgen für einen außergewöhnlichen Start ins Jubiläumswochenende. Ticket gibt es HIER.
Auch digital präsentiert sich das Aufsteirern 2026 ganz neu
Mit der neuen Aufsteirern-App habt ihr Programm, interaktiven Lageplan und aktuelle Festivalinfos immer griffbereit und könnt euch euer persönliches Programm zusammenstellen. Mit der Community-Funktion könnt ihr außerdem Fahrgemeinschaften finden, euch mit Taxi-Tänzern verabreden oder beim „Anbandeln“ neue Bekanntschaften machen. Auch unsere Website erstrahlt zum Jubiläum in neuem Glanz und bietet euch einen noch besseren Überblick über Programm, Ausstellerinnen und Aussteller, Kulinarik und alle wichtigen Infos rund ums Festival.
Mitten in Graz wächst das Aufsteirern 2026 auch räumlich weiter
Die Herrengasse kommt als neue Festivalfläche schon am Samstag hinzu und wird an beiden Tagen mit Musik, Tanz und Volkskultur bespielt. Gleichzeitig wird das gesamte Festival noch stärker zum zweitägigen Erlebnis – denn bis auf zwei Gassen sind heuer alle Plätze und Flächen am Samstag und Sonntag Teil des bunten Aufsteirern-Programms.
Und beim Aufsteirern heißt es heuer noch öfter: Mitmachen statt nur zuschauen! Bei „G’hupft und G’schwungen“ laden Taxi-Tänzer gemeinsam mit der ARGE Volkstanz spontan zum Mittanzen ein. Unter dem Motto „So jung ist Aufsteirern“ zeigen außerdem Jugendgruppen und Nachwuchsensembles der steirischen Musikschulen, wie jung, lebendig und zeitgemäß Volkskultur sein kann.
Freut euch auf ein Jubiläums-Aufsteirern, das Bewährtes feiert, Neues ausprobiert und die steirische Volkskultur in all ihrer Vielfalt erlebbar macht. Wir sehen uns in Graz!