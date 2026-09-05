25 Jahre Aufsteirern: Das wird groß!

Zum 25-Jahr-Jubiläum feiern wir nicht nur ein Vierteljahrhundert voller Volkskultur, Musik und steirischer Lebensfreude – wir bringen auch jede Menge Neues nach Graz. Von neuen Festivalbereichen über noch mehr Möglichkeiten zum Mitmachen bis hin zur eigenen Aufsteirern-App: Das Jubiläumsjahr hält einige besondere Highlights bereit.