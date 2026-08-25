„Östliches Bollwerk“: Soldaten und schweres Gerät

Über allem schwebt das Szenario, dass aus dem Osten ein Gegner mit Artilleriegeschützen anrückt – doch ein exaktes Drehbuch gibt es nicht. „Eine Übung ist keine Vorführung“, sagt Rath, schließlich gehe es darum, wie die am 1. April in Feldbach eingerückten Rekruten gemeinsam mit den Berufssoldaten die Anforderungen bewältigen. „Zielüberprüfung“ nennt sich das im Fall der Grundwehrdiener, bei der Kaderpräsenzkompanie wiederum steht die Vorbereitung auf den nächsten Einsatz im Kosovo im Mittelpunkt. Dort erwarten die Soldaten ganz ähnliche Gegebenheiten, erklärt Spörk.