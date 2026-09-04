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JUMP DOME Schulstart: Bewegung hilft beim Lernen

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04.09.2026 00:01
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Zeit für Bewegung: Gerade zum Schulstart ist ein aktiver Ausgleich zu Unterricht und ...
Zeit für Bewegung: Gerade zum Schulstart ist ein aktiver Ausgleich zu Unterricht und Hausaufgaben besonders wertvoll.(Bild: Fabian Moser)
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Von Promotion Team

Der Start ins neue Schuljahr bringt für Familien wieder mehr Struktur in den Alltag – aber auch neue Herausforderungen. Hausaufgaben, lange Sitzzeiten und ein voller Stundenplan verlangen Kindern einiges ab. Schnell zeigt sich: Nach der Schule fehlt oft der Ausgleich. Gerade in dieser Phase entsteht der Wunsch nach einer einfachen Lösung – etwas, das Kindern guttut und gleichzeitig Spaß macht.

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Genau hier setzt JUMP DOME an. In den modernen Trampolinhallen stehen Bewegung, Freude und gemeinsames Erleben im Vordergrund. Unter dem Motto „JEDER kann springen“ finden Kinder hier den Raum, sich nach einem langen Schultag auszupowern und den Kopf frei zu bekommen. An mehreren Standorten – LinzSalzburg und Klagenfurt - ist JUMP DOME seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für Familien, Kinder, Jugendliche, Schulklassen, Vereine und Firmen.

Nach der Schule braucht es Ausgleich
Ein großer Teil des Tages findet für Kinder im Sitzen statt: im Unterricht, bei den Hausaufgaben und oft auch noch zuhause vor dem Bildschirm. Kein Wunder, dass sich am Nachmittag viel Energie anstaut.

Genau dann ist Bewegung entscheidend. Kinder brauchen die Möglichkeit, sich auszutoben, zu springen und aktiv zu sein. Das wirkt nicht nur körperlich, sondern hilft auch dabei, innerlich wieder in Balance zu kommen.

Bewegung unterstützt die Konzentration
Was Eltern häufig beobachten: Wer sich regelmäßig bewegt, kann sich oft besser konzentrieren. Aktivität hilft dabei, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu sammeln.

Gerade nach einem langen Schultag kann eine aktive Einheit viel bewirken. Kinder werden ruhiger, sind ausgeglichener und können sich danach wieder besser auf Aufgaben konzentrieren.

Weniger Stress im Alltag
Der Schulalltag bringt nicht nur Lernen, sondern auch Druck und Erwartungen. Umso wichtiger ist es, Räume zu schaffen, in denen Kinder einfach Kind sein dürfen. Beim gemeinsamen Springen, Lachen und Spielen können Kinder abschalten.

Sie lassen den Schulstress hinter sich und haben Zeit, sich frei zu bewegen. Auch für Eltern entsteht dabei ein Vorteil: Während die Kinder aktiv sind, ergibt sich eine kleine Pause vom oft durchgetakteten Alltag.

Bewegung als Ausgleich: Nach einem langen Schultag können sich Kinder im JUMP DOME richtig ...
Bewegung als Ausgleich: Nach einem langen Schultag können sich Kinder im JUMP DOME richtig auspowern.(Bild: Fabian Moser)

Gemeinsam Zeit verbringen
Neben Schule und Verpflichtungen bleibt im Alltag oft wenig Zeit für gemeinsame Erlebnisse. Aktivitäten, die Bewegung und Miteinander verbinden, werden deshalb immer wichtiger. Wenn Familien gemeinsam etwas unternehmen oder Kinder mit Freunden aktiv sind, entstehen genau die Momente, die sonst zu kurz kommen.

JUMP DOME bietet dafür den passenden Rahmen: viel Platz, abwechslungsreiche Bereiche und eine Umgebung, in der sich Kinder sicher bewegen können.

Fazit
Der Schulstart bringt viele neue Eindrücke – und verlangt Kindern einiges ab. Umso wichtiger ist ein Ausgleich, der Bewegung, Spaß und Entspannung verbindet.

JUMP DOME ist Österreichs führende Marke für moderne Trampolinparks – ein Ort, an dem 365 Tage im Jahr Freude, Gesundheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Ob Familienausflug, Kindergeburtstag, Schulausflug, Vereinsausflug oder Firmen-Event: Hier wird jede Stunde zu einem besonderen Erlebnis.

Tickets, Partys und Gutscheine sind bequem online buchbar. JUMP DOME – JEDER kann springen.

So klappt der Besuch

  • Einfach & bequem: Online buchen, 15 Minuten früher da sein – und die Sprungzeit kann sofort starten.
  • Sicherheit geht vor: Spezielle JUMP DOME Socken und ein Armband sorgen für festen Halt und Zeittracking.
  • Für jedes Alter: Eigene Bereiche für Kleinere, vielfältige Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene.
  • Gut erreichbar: Alle Standorte bieten ausreichend Parkplätze und sind auch öffentlich einfach zu erreichen.

Standorte & Kontakt

JUMP DOME Linz(Leonding)

Im Bäckerfeld 1,

4060 Leonding

Tel.: +43 732 272 4200

 

JUMP DOME Salzburg

Wilhelm-Spazier-Straße 1A,

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 202 505

 

JUMP DOME Klagenfurt

Magazingasse 14,

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: +43 463 30 40 400

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