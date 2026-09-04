JUMP DOME Schulstart: Bewegung hilft beim Lernen

Der Start ins neue Schuljahr bringt für Familien wieder mehr Struktur in den Alltag – aber auch neue Herausforderungen. Hausaufgaben, lange Sitzzeiten und ein voller Stundenplan verlangen Kindern einiges ab. Schnell zeigt sich: Nach der Schule fehlt oft der Ausgleich. Gerade in dieser Phase entsteht der Wunsch nach einer einfachen Lösung – etwas, das Kindern guttut und gleichzeitig Spaß macht.