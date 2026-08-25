Pokal-Schande: „Darf sich niemand wundern, dass …“

Nach den Krawallen beim Südwest-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern fordert der frühere DFB-Präsident Reinhard Grindel hohe Bußgelder: „Wenn Vereine von sich aus nicht stärker gegen Ultras vorgehen, darf sich niemand wundern, dass den Innenministern die Argumente ausgehen, die zusätzlichen Polizeikosten für Hochsicherheitsspiele nicht auf die Klubs umzulegen!“