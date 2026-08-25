Ausgebremst und bald am Pannenstreifen

Die Automobilindustrie ist seit jeher einer der wichtigsten Motoren unseres Wohlstandes. Kaum ein Land hat so erfolgreich Autos entwickelt und gebaut wie Deutschland – gemeinsam mit seinen innovativen Zulieferern aus Österreich. Noch 2015 beherrschten die deutschen Automarken 26 Prozent des globalen Marktes. Doch dann wollte die EU-Kommission unbedingt Klimaschutz-Weltmeister werden und bescherte uns mit dem Green Deal wettbewerbsschädigende Auflagen.
Eine neue Studie zeigt: Die deutsche Automobilindustrie verliert dramatisch an Marktanteilen, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Laut den Experten von Strategy& hat China seinen Marktanteil seit 2015 fast verdreifacht, während Deutschland auf 23 Prozent abgesackt ist. Noch drastischer: Der Gewinn je Mitarbeiter liegt in Chinas Autoindustrie bei 30.320 Euro, während dieser Wert in Deutschland auf 4190 Euro gesunken ist.
Als Folge sind in Deutschland seit 2018 über 100.000 Jobs abgebaut worden, in Österreich allein bei den direkten Zulieferern über 5000 hochwertige Arbeitsplätze. Insgesamt gingen in den vergangenen Jahren de facto über 50.000 österreichische Industrie-Jobs verloren. Fast zwei Drittel der Firmen wollen weitere Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagern.
Anstatt die Alarmsignale zu erkennen, bremsen Regierung und EU unsere Wirtschaft weiter aus. Wenn wir nicht bald einen Gang höher schalten, steht unser Wohlstand am Pannenstreifen.
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