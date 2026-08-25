Ausgebremst und bald am Pannenstreifen

Die Automobilindustrie ist seit jeher einer der wichtigsten Motoren unseres Wohlstandes. Kaum ein Land hat so erfolgreich Autos entwickelt und gebaut wie Deutschland – gemeinsam mit seinen innovativen Zulieferern aus Österreich. Noch 2015 beherrschten die deutschen Automarken 26 Prozent des globalen Marktes. Doch dann wollte die EU-Kommission unbedingt Klimaschutz-Weltmeister werden und bescherte uns mit dem Green Deal wettbewerbsschädigende Auflagen.