300-Kilo-Stein hielt Alpinist in Spalte gefangen

Wie durch ein Wunder „nur“ eingeklemmt

Daraufhin rutschte er etwa acht Meter ab und stürzte in eine etwa zwei Meter tiefe Randspalte des Sulzenauferners. Doch damit nicht genug: Er riss beim Rutschen eine zwischen 250 und 300 Kilo schwere Felsplatte mit, die schließlich auf ihn draufstürzte. Wie durch ein Wunder, erwischte sie „nur“ den linken Unterschenkel, klemmte den Bergsteiger jedoch ein. Seine Kameraden schlugen umgehend Alarm.