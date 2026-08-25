Nach Wutausbruch: Lewis Hamilton rudert zurück

Versöhnliches Posting

Nun meldet sich Hamilton via Instagram zu Wort – und zeigt Reue. „Ein hartes Wochenende, aber wir nehmen wertvolle Punkte für das Team mit und sehen Anzeichen dafür, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen“, schreibt er in seinem jüngsten Instagram-Posting. Zudem sei Hamilton „unglaublich stolz auf alle im Werk, die weiterhin Updates liefern, Leistung aus dem Auto holen und uns vorantreiben. An das Team an der Rennstrecke: Vielen Dank. Euer Engagement und euer Einsatz bleiben niemals unbemerkt. Wir haben noch Arbeit vor uns, insbesondere über eine Runde, aber wir werden weiter hart arbeiten, lernen und uns gemeinsam verbessern.“