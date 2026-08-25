Geldspritze für kriselnden Faserhersteller Lenzing

Die Hauptversammlung von Faserherstellung Lenzing aus Oberösterreich hat eine Kapitalerhöhung von 300 Millionen Euro beschlossen. Mit dem frischen Geld und einer neuen Strategie soll der Weg aus der Krise gelingen. Zudem gibt es einen „Neuen“ im Aufsichtsrat.
Der Umbau beim Faserhersteller aus Lenzing schreitet voran: Am Dienstag hat die außerordentliche Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung von rund 300 Millionen Euro beschlossen. Noch einmal so viel frisches Geld will sich der Leitbetrieb durch Finanzierungsvereinbarungen mit Banken besorgen. Mit diesen in Summe 600 Millionen Euro soll eine neue Strategie finanziert werden.
Hintergrund ist folgender: Die Lenzing schreibt seit 2022 Verluste, im Vorjahr lag das Minus bei 135 Millionen Euro. Der Wettbewerb aus Asien und eigene Fehlentscheidungen wie eine große Investition in Indonesien setzen dem Leitbetrieb zu. Bis Ende 2027 werden, wie berichtet, 2000 der weltweit rund 7700 Stellen gestrichen.
Mehr Vliesstoffe, weniger Textil
Mit einer neuen Strategie will der Vorstand um CEO Georg Kasperkovitz das Steuer herumreißen. Künftig sollen mehr Vliesstoffe und weniger Textil produziert werden, gleichzeitig soll in Innovationen wie eine neue Fasergeneration investiert werden. Dafür braucht es die nun beschlossene Geldspritze. „Die breite Zustimmung unserer Aktionäre zeigt das Vertrauen in unsere strategische Neuausrichtung. Die Kapitalerhöhung stärkt unsere Finanzstruktur und ist ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie“, sagt Kasperkovitz.
Ebenfalls beschlossen hat die Hauptversammlung einen Wechsel im Aufsichtsrat der Lenzing: Martin Seiter, ab 2027 neuer Generaldirektor der Oberbank, folgt ab sofort auf seinen Vorgänger Franz Gasselsberger.
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