Geldspritze für kriselnden Faserhersteller Lenzing

Mehr Vliesstoffe, weniger Textil

Mit einer neuen Strategie will der Vorstand um CEO Georg Kasperkovitz das Steuer herumreißen. Künftig sollen mehr Vliesstoffe und weniger Textil produziert werden, gleichzeitig soll in Innovationen wie eine neue Fasergeneration investiert werden. Dafür braucht es die nun beschlossene Geldspritze. „Die breite Zustimmung unserer Aktionäre zeigt das Vertrauen in unsere strategische Neuausrichtung. Die Kapitalerhöhung stärkt unsere Finanzstruktur und ist ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie“, sagt Kasperkovitz.