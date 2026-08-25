Wilfing „aufgewacht“: Wenn jeder Handgriff zählt

Notfall im Marchfeld

Wie wichtig die rasche Auslösung der Rettungskette und sofortige Reanimationsmaßnahmen im Ernstfall sind, zeigt auch der Fall von Stjepan Blazevic. Der 58-Jährige war in Raasdorf im Marchfeld im Mai dieses Jahres plötzlich zusammengesackt – Herz-Kreislaufstillstand. Ehefrau Mirjana und Tochter Mihaela reagierten sofort. Während Mihaela Hilfe holte, begann Gattin Mirjana – telefonisch angeleitet von einem Disponenten von Notruf NÖ – mit der Herzdruckmassage, die dann der Nachbar Zeljko Karlovcec übernahm.