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Rasche Rettungskette

Wilfing „aufgewacht“: Wenn jeder Handgriff zählt

Niederösterreich
25.08.2026 15:08
Der bekannte Politiker Karl Wilfing hatte einen Herzinfarkt und einen Herz-Kreislaufstillstand ...
Der bekannte Politiker Karl Wilfing hatte einen Herzinfarkt und einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, Patrick Huber)
Porträt von Christoph Weisgram
Porträt von Mark Perry
Von Christoph Weisgram und Mark Perry

Nach dem Herzinfarkt von Landtagspräsident Karl Wilfing gibt es gute Nachrichten: Der Politiker hat nach einer Not-OP das Bewusstsein wiedererlangt. Wie entscheidend in solchen Situationen eine rasch funktionierende Rettungskette ist, zeigt auch der Fall eines Patienten im Marchfeld, der einen Herz-Kreislaufstillstand erlitt.

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Zu Karl Wilfings gesundheitlichem Zustand gab es am Dienstag vorsichtig positive Nachrichten: Der Landtagspräsident ist nach Herzinfarkt und künstlichem Tiefschlaf mittlerweile bei Bewusstsein und benötigt keine Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems mehr. Er ist ansprechbar, aber den Umständen entsprechend ist er noch sehr geschwächt.

Wilfing erlitt bei Radtour einen Herzinfarkt
Die Meldung hatte am Montag das weite Land erschüttert. Landtagspräsident Karl Wilfing war bei einer Radtour zusammengebrochen. Der bekannte Politiker hatte einen Herzinfarkt und einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten. „Die Rettungskette funktionierte rasch und hervorragend“, hieß es aus der Landtagsdirektion. Wilfing wird in der Uni-Klinik in St. Pölten intensivmedizinisch betreut.

Notfall im Marchfeld
Wie wichtig die rasche Auslösung der Rettungskette und sofortige Reanimationsmaßnahmen im Ernstfall sind, zeigt auch der Fall von Stjepan Blazevic. Der 58-Jährige war in Raasdorf im Marchfeld im Mai dieses Jahres plötzlich zusammengesackt – Herz-Kreislaufstillstand. Ehefrau Mirjana und Tochter Mihaela reagierten sofort. Während Mihaela Hilfe holte, begann Gattin Mirjana – telefonisch angeleitet von einem Disponenten von Notruf NÖ – mit der Herzdruckmassage, die dann der Nachbar Zeljko Karlovcec übernahm.

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Nur Minuten traf First Responder Michael Placho vom Roten Kreuz Marchfeld ein und führte die Reanimation weiter. Schließlich konnte das Team des Notarzthubschraubers dem Patienten Adrenalin verabreichen und den Spontankreislauf wiederherstellen, ehe Blazevic ins Spital geflogen wurde.

Stjepan Blazevic (M.) besuchte mit Familie und Nachbar Karlovcec seine Lebensretter.
Stjepan Blazevic (M.) besuchte mit Familie und Nachbar Karlovcec seine Lebensretter.(Bild: Markus Hechenberger)

Sofortiges Handeln
„Dieser Einsatz zeigt, wie entscheidend jeder einzelne Teil der Rettungskette ist“, betont Rotkreuz-Chefarzt Berndt Schreiner. Vom sofortigen Handeln der Ehefrau über das rasche Eintreffen des First Responders bis zu den Notfallsanitätern -jeder Handgriff hat zur Rettung beigetragen. Schreiner: „Lebensrettung bedeutet schnelles Handeln, Kompetenz und Teamarbeit.“ Der wieder genesene Stjepan Blazevic hat sich mittlerweile persönlich bei seinen Lebensrettern vom Roten Kreuz Marchfeld bedankt.

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