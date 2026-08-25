„Herablassende“ Meghan fand kein Personal mehr!

Erst in der letzten Woche sorgte die Nachricht, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry vom kalifornischen Montecito zurück nach Großbritannien ziehen werden, für zahlreiche Schlagzeilen. Ob sich mit dem Umzug zumindest ein Problem der Sussexes lösen wird? Denn wie die „Page Six“ jetzt berichtete, soll die 44-Jährige zuletzt große Schwierigkeiten gehabt haben, Personal für ihre Villa zu finden.