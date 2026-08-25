Vor Rückspiel: „Rapid gilt jetzt auch als Favorit“

Morgen um 18:45 Uhr bestreitet der SK Rapid das Conference League Playoff-Rückspiel gegen Heart of Midlothian. „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager liefert die wichtigsten Infos vom Abschlusstraining. Trainer Johannes Hoff Thorup will mit Rapid in die Ligaphase, muss aber über die Ausgangslage durchaus schmunzeln.