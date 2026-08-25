Zu heiße Wellness? Feuerwehr löscht Brand in Hotel

Schnell reagiert haben die Mitarbeiter eines Hotels in Mühlbach am Hochkönig in Salzburg – und damit wohl Schlimmeres verhindert. Ausgerechnet im Spa-Bereich hatte ein Handtuch aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen ...
Nach der Alarmierung mittels Sirene, Pager und SMS ging es für die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstag um 7.45 Uhr im Eiltempo zum Brandeinsatz in einem Hotel. Vor Ort hatten Mitarbeiter des Betriebes bereits ein brennendes Handtuch ins Freie gebracht.
Die Feuerwehr kontrollierte daraufhin die Räumlichkeiten mit einer Wärmebildkamera. Auch die Räume mussten belüftet werden. Warum das Handtuch im Regal Feuer fing, ist bislang ungeklärt. Nach etwa 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.