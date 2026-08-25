Soll Tourismus für Leistung der Bauern blechen?

Pro Urlaubsgast und Nacht ein Euro für Bauern

Josef Moosbrugger, Präsident der Vorarlberger und der österreichischen Landwirtschaftskammer, hat nun die Diskussion neu angeheizt. Im Interview mit dem ORF sprach er sich dafür aus, dass pro Urlaubsgast und Nacht ein Euro verlangt werden soll, den die Hotels dann an die Bergbauern zahlen. Schließlich sei es genau diese Form der kleinstrukturierten Landwirtschaft, die eine flächendeckende Pflege der Hochlagen garantiere – und ohne die Bergbauern hätte auch der Tourismus in diesen Gebieten keine Zukunft, argumentiert Moosbrugger.