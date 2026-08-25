Moral gezeigt – Austria dreht Spiel in Bleiburg!

Auch ein 0:2-Rückstand bei Bleiburg konnte Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt in der vierten Runde der Regionalliga Süd-Kärnten nicht stoppen. Kalajdzic & Co. siegten in einer verrückten Partie am Ende noch mit 4:3. Weiter ungeschlagen an der Spitze liegt Treibach – nach einem 3:2-Sieg bei den WAC-Amateuren. Die Highlights der Runde gibt es im Video.