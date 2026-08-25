Deutschlandsberg feiert Premiere gegen Hartberg!

Tabellenführer Kalsdorf bleibt in der Regionalliga Süd-Steiermark weiter makellos. Im dritten Spiel der heurigen Meisterschaft gab es den dritten Sieg. Erstmals jubeln darf auch Deutschlandsberg. Im Heimspiel gegen die ebenfalls noch sieglosen Hartberg Amateure feierte man einen deutlichen 4:0-Erfolg. Die Highlights gibt es im Video.