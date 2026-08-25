Verstappen bestreitet „das größte Rennen der Welt“

Große Freude auf „Chaos“

„Im Go-Kart lernt man alle Grundlagen: Starts, Verteidigung, Überholmanöver. Ich habe natürlich einen langen Teil meines Lebens mit Go-Kartfahren verbracht, daher ist es immer schön, zurückzukehren“, schildert Verstappen. Nachsatz: „Ich freue mich schon darauf, das Chaos vor meinen Augen zu beobachten.“