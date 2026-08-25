Verstappen bestreitet „das größte Rennen der Welt“

Knifflige Aufgabe für den Formel-1-Superstar! Max Verstappen tritt im „größten Rennen der Welt“ gegen 100 Kontrahenten an.
Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, der kürzlich seinen Vertrag bei Red Bull bis 2030 verlängert hat, kehrt am 16. September zu seinen Rennsportwurzeln zurück: In Silverstone wird der Niederländer versuchen, 100 Fahrer einzuholen.
Red-Bull-Athleten, darunter der Ultraläufer Arda Saatci, das Basketball-Wurfwunder Chris „Lethal Shooter“ Matthews und der britische Freestyle-Mountainbiker Matt Jones, werden unter anderem an den Start gehen.
Große Freude auf „Chaos“
„Im Go-Kart lernt man alle Grundlagen: Starts, Verteidigung, Überholmanöver. Ich habe natürlich einen langen Teil meines Lebens mit Go-Kartfahren verbracht, daher ist es immer schön, zurückzukehren“, schildert Verstappen. Nachsatz: „Ich freue mich schon darauf, das Chaos vor meinen Augen zu beobachten.“
Das Rennen soll das weltweit größte Go-Kart-Rennen werden und wird live auf Disney+ und in der ESPN-App übertragen.
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