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100 Gegner für F1-Star

Verstappen bestreitet „das größte Rennen der Welt“

Motorsport
25.08.2026 15:34
Max Verstappen kehrt zu seinen Wurzeln zurück.
Max Verstappen kehrt zu seinen Wurzeln zurück.(Bild: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Knifflige Aufgabe für den Formel-1-Superstar! Max Verstappen tritt im „größten Rennen der Welt“ gegen 100 Kontrahenten an.

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Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, der kürzlich seinen Vertrag bei Red Bull bis 2030 verlängert hat, kehrt am 16. September zu seinen Rennsportwurzeln zurück: In Silverstone wird der Niederländer versuchen, 100 Fahrer einzuholen.

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AP/Darko Bandic)

Red-Bull-Athleten, darunter der Ultraläufer Arda Saatci, das Basketball-Wurfwunder Chris „Lethal Shooter“ Matthews und der britische Freestyle-Mountainbiker Matt Jones, werden unter anderem an den Start gehen.

Große Freude auf „Chaos“
„Im Go-Kart lernt man alle Grundlagen: Starts, Verteidigung, Überholmanöver. Ich habe natürlich einen langen Teil meines Lebens mit Go-Kartfahren verbracht, daher ist es immer schön, zurückzukehren“, schildert Verstappen. Nachsatz: „Ich freue mich schon darauf, das Chaos vor meinen Augen zu beobachten.“

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Das Rennen soll das weltweit größte Go-Kart-Rennen werden und wird live auf Disney+ und in der ESPN-App übertragen.

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