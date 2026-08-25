Schleuser will Unglück nicht mitbekommen haben

Unterdessen hielt ein 16-jähriger Freund die junge Urlauberin (17) über Wasser. Er selbst hatte dem Migrantenboot gerade noch rechtzeitig ausweichen können. Badegäste eilten zu Hilfe und zogen die 17-Jährige an Land. Sie hatte mehrfache Knochenbrüche erlitten und wegen des Schocks das Bewusstsein verloren. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden. Ihr geht es wieder besser.



Hier sehen Sie das Video von dem Vorfall, das auf der Plattform X geteilt wurde: