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Warum gute Vorsätze im Alltag oft scheitern

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31.08.2026 00:01
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Mit TEA Focus bringt Marlies Burgstaller persönliche Entwicklung in den Alltag – mit täglichen ...
Mit TEA Focus bringt Marlies Burgstaller persönliche Entwicklung in den Alltag – mit täglichen Impulsen, neuen Denkansätzen und praktischen Übungen für mehr Fokus und nachhaltige Veränderung.(Bild: Marlies Burgstaller)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wir wollen etwas verändern, starten voller Motivation – und landen trotzdem oft wieder bei alten Gewohnheiten. TEA Focus setzt genau hier an: Tägliche Impulse von Selfmade-Multimillionärin Marlies Burgstaller sollen helfen, den Fokus zu behalten und Entwicklung im Alltag zu verankern.

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Wer kennt es nicht? Wir nehmen uns vor, endlich etwas zu verändern. Mehr Fokus, bessere Gewohnheiten, andere Entscheidungen. Die Motivation ist groß und wir sind überzeugt: Diesmal ziehe ich es wirklich durch.

Doch dann meldet sich der Alltag zurück. Termine, Verpflichtungen und Routinen bestimmen den Tag. Der anfängliche Schwung lässt nach, alte Gedanken schleichen sich wieder ein – und wenige Wochen später fühlt es sich an, als wäre alles beim Alten.

Wenn die Motivation allein nicht reicht
Genau an diesem Punkt setzt TEA Focus an. Das Konzept von Marlies Burgstaller will persönliche Entwicklung nicht auf einzelne Seminare oder stundenlange Onlinekurse beschränken. Stattdessen sollen kurze, regelmäßige Impulse dafür sorgen, dass das Thema auch mitten im Alltag präsent bleibt.

TEA Focus kennenlernen
Selfmade-Multimillionärin Marlies Burgstaller gibt dafür laufend Einblicke in Gedanken, Erfahrungen und Gewohnheiten, die sie selbst nutzt, um ihren Fokus zu halten.

Dabei setzt TEA Focus bewusst auf aktuelle Inhalte: keine KI-generierten Beiträge und keine monatelang im Voraus produzierten Lektionen, sondern Impulse aus Burgstallers Leben und ihren persönlichen Erfahrungen. 

Jeden Tag ein kleiner neuer Impuls
Teilnehmer erhalten unter anderem tägliche Impulse, Quests, kurze Videos, Bewegungs-Audios und neue Denkansätze. Monatliche Live-Calls inklusive Aufzeichnungen ergänzen das Angebot.

Der entscheidende Gedanke dahinter: Persönliche Entwicklung muss nicht immer Stunden dauern. Manchmal genügt ein neuer Gedanke, um eine Situation anders zu betrachten.

Eine andere Perspektive kann zu einer anderen Entscheidung führen. Und eine einzige Entscheidung kann wiederum verändern, wie der restliche Tag verläuft.

Veränderung beginnt in kleinen Momenten
Statt auf den einen großen Durchbruch zu warten, setzt TEA Focus deshalb auf viele kleine Momente. Impulse, die regelmäßig wiederkehren und dabei helfen sollen, neue Denkweisen und Gewohnheiten Schritt für Schritt in den eigenen Alltag zu integrieren.

Denn die eigentliche Herausforderung ist häufig nicht, eine Veränderung zu beginnen. Sie besteht darin, auch dann dranzubleiben, wenn die erste Motivation längst verflogen ist.

Jetzt noch zum Einführungspreis starten
Bis einschließlich 16. September 2026 kann TEA Focus um 50 Euro pro Monat gebucht werden. Danach beträgt der Preis 101 Euro monatlich. Das Abo ist monatlich kündbar.

Starte jetzt. Nicht später.

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