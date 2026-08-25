US-Militärflugzeug landete auf Flughafen in Moskau

Es soll sich laut Medienberichten um das erste derartige Flugzeug handeln, das seit 2017 in Moskau gelandet ist. Es kursieren Gerüchte, dass es sich bei der Mission um einen möglichen Besuch aus dem US-Verteidigungsministerium handeln könnte. Weiters wird spekuliert, dass neue diplomatische Kontakte mit Russland vorbereitet werden könnte – möglicherweise, um Druck auf den Iran ausüben zu können.