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Sorgt für Gerüchte

US-Militärflugzeug landete auf Flughafen in Moskau

Außenpolitik
25.08.2026 14:22
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Militärtransportflugzeug der US-Luftwaffe ist am Dienstagmorgen am Flughafen Moskau-Wnukowo gelandet – der Zweck der Mission gibt Rätsel auf. 

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Bei der Maschine handelte es sich um eine Boeing C-17A Globemaster III der Air Force, wie unter anderem die Plattform Flightradar24 berichtet. Das Flugzeug war von Riga gestartet, wo es seit Sonntag stand, und war demnach kurz nach 10 Uhr in Moskau gelandet. 

Flightradar24 veröffentlichte die Flugroute des Transportflugzeuges:

Die US-Transportmaschine im Landeanflug auf Moskau.
Die US-Transportmaschine im Landeanflug auf Moskau.(Bild: OSINT)

Kreml dementiert Kenntnis über Landung
Zuvor soll das Militärflugzeug am Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews im US-Bundesstaat Maryland stationiert gewesen sein. Die Hintergründe sind noch vollkommen unklar: So erklärte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow gegenüber russischen Medien, dass er habe keine Informationen über die Ankunft des Fliegers habe. 

Der Landeanflug des Flugzeugs wurde gefilmt:

Auch die USA gaben bislang keine Informationen heraus. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Transportmaschine, die Truppen, gepanzerte Fahrzeuge oder Hubschrauber über große Distanzen von A nach B bringen kann. Aber auch für diplomatischen und behördlichen Transport werden die Maschinen eingesetzt. 

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Es soll sich laut Medienberichten um das erste derartige Flugzeug handeln, das seit 2017 in Moskau gelandet ist. Es kursieren Gerüchte, dass es sich bei der Mission um einen möglichen Besuch aus dem US-Verteidigungsministerium handeln könnte. Weiters wird spekuliert, dass neue diplomatische Kontakte mit Russland vorbereitet werden könnte – möglicherweise, um Druck auf den Iran ausüben zu können.

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