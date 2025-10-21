In einem steinzeitlichen Einbaum über den Attersee

Über Winter im See versenkt

Die erste Phase in der Herstellung des neun Meter langen Steinzeit-Einbaums dauerte zwei Wochen. Nun kommt der Winter, und die halbfertigen Stämme werden einstweilen im See versenkt. Lobisser: „Befunde sprechen dafür, dass dieses Vorgehen auch in der Jungsteinzeit üblich war. Durch das Wassern soll der Einbaum später weniger reißen, sich kaum verziehen, und nebenbei werden Nährstoffe ausgewaschen, die den Einbaum für Pilze oder Insekten interessant machen würden.“