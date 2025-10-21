Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Experimentalarchälogie

In einem steinzeitlichen Einbaum über den Attersee

Oberösterreich
21.10.2025 12:00
Zur Herstellung werden rekonstruierte Werkzeuge aus Stein, Knochen, Eisen und Bronze verwendet.
Zur Herstellung werden rekonstruierte Werkzeuge aus Stein, Knochen, Eisen und Bronze verwendet.(Bild: Hans Joachim Rau)

Wolfgang Lobisser ist ein Archäologe, der es genau wissen will: Für die Herstellung eines historischen Einbaums griff er zu Steinbeil und Knochenmeißel – das Projekt dauert längere Zeit.

0 Kommentare

In Seewalchen am Attersee flogen die Späne: Vor rund 8000 Jahren – in der Jungsteinzeit – fuhren die Bewohnerinnen und Bewohner der Pfahlbauten mit Einbäumen über den See. Anno 2025 baut man die Boote nach steinzeitlichem Vorbild nach.

Die Österreichischen Bundesforste stellten zwei Weißtannen, geschlägert in Innerschwand und Unterach, zur Verfügung. Einer der Stämme wird nun exakt in historischer Art und Weise weiter bearbeitet.

Wolfgang Lobisser mit Steindechsel
Wolfgang Lobisser mit Steindechsel(Bild: oebf/W. Lienbacher)

Grünsteinbeile und Dechsel
Wolfgang Lobisser, leidenschaftlicher Experimentalarchäologe, griff zu denselben Werkzeugen, die auch in der Jungsteinzeit zur Verfügung standen: „Das sind Grünsteinbeile und Dechsel aus Serpentinit oder Amphibolit sowie Knochenmeißel. Diese Werkzeuge sind zwar für unsere Begriffe nicht besonders scharf, jedoch bei einiger Übung gut geeignet, um sowohl grobe als auch feinere Bearbeitungen am Holz vorzunehmen.“

(Bild: Wolfgang Lienbacher)

Über Winter im See versenkt
Die erste Phase in der Herstellung des neun Meter langen Steinzeit-Einbaums dauerte zwei Wochen. Nun kommt der Winter, und die halbfertigen Stämme werden einstweilen im See versenkt. Lobisser: „Befunde sprechen dafür, dass dieses Vorgehen auch in der Jungsteinzeit üblich war. Durch das Wassern soll der Einbaum später weniger reißen, sich kaum verziehen, und nebenbei werden Nährstoffe ausgewaschen, die den Einbaum für Pilze oder Insekten interessant machen würden.“

Eine Weißtanne wurde für den Einbaum gefällt.
Eine Weißtanne wurde für den Einbaum gefällt.(Bild: Pfahlbauverein)

Praxistest bei Regatta im Sommer
Erst im nächsten Jahr werden die Hölzer wieder gehoben. Es folgen Feinarbeit und Glättung bis zur Endform – und der Praxistest: eine Fahrt auf dem See. Im Sommer 2026 sollen die Steinzeit-Einbäume bei einer Regatta ihren Auftritt haben.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
127.020 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
91.409 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Wiener Lehrerin vergewaltigt: Gefängnisstrafen!
80.876 mal gelesen
Die Hauptangeklagten, ihnen werden Sexualdelikte vorgeworfen, werden schwer bewacht aus U-Haft ...
Mehr Oberösterreich
Experimentalarchälogie
In einem steinzeitlichen Einbaum über den Attersee
Kritische Prüfung
Digitaler Akt: ELGA-Ausbau scheitert an Bürokratie
Gemeinsame Interessen
Stelzer bewirbt den Standort Oberösterreich in Rom
Nach Waffenübung
Vorchdorf geschlossen gegen radikale Tendenzen
100 Mio. € mehr Umsatz
Steyr Motors produziert ab 2026 neue Stromeinheit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf