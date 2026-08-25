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Müller und Hummels steigen bei Erstligisten ein

Fußball International
25.08.2026 13:50
Mats Hummels (li.) und Thomas Müller
Mats Hummels (li.) und Thomas Müller(Bild: AFP/FEDERICO GAMBARINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutschlands Fußball-Helden Thomas Müller und Mats Hummels sind gemeinsam mit dem Schweizer Yann Sommer und dem Franzosen Lucas Hernandez beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora eingestiegen.

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Zusammen mit einem internationalen Konsortium unter Führung der Investmentfirmen ADvantage und LEAD haben die früheren deutschen Nationalspieler nach Angaben des Klubs 90 Prozent des Aktienkapitals der Vereinsgesellschaft SAD übernommen.

Während Müller, Sommer und Hernandez noch aktiv auf dem Fußballplatz stehen, hat Hummels seine Karriere bereits beendet.

Turbulente Geschichte
Die Saison 2025/26 schloss der traditionsreiche Arbeiterverein aus Amadora – ein Vorort von Lissabon – auf Platz 15 von 18 Vereinen ab. Der Klub hat eine turbulente Geschichte aus Insolvenzen, Neugründungen und spektakulären Eigentümerwechseln hinter sich.

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