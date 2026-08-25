Müller und Hummels steigen bei Erstligisten ein

Deutschlands Fußball-Helden Thomas Müller und Mats Hummels sind gemeinsam mit dem Schweizer Yann Sommer und dem Franzosen Lucas Hernandez beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora eingestiegen.
Zusammen mit einem internationalen Konsortium unter Führung der Investmentfirmen ADvantage und LEAD haben die früheren deutschen Nationalspieler nach Angaben des Klubs 90 Prozent des Aktienkapitals der Vereinsgesellschaft SAD übernommen.
Während Müller, Sommer und Hernandez noch aktiv auf dem Fußballplatz stehen, hat Hummels seine Karriere bereits beendet.
Turbulente Geschichte
Die Saison 2025/26 schloss der traditionsreiche Arbeiterverein aus Amadora – ein Vorort von Lissabon – auf Platz 15 von 18 Vereinen ab. Der Klub hat eine turbulente Geschichte aus Insolvenzen, Neugründungen und spektakulären Eigentümerwechseln hinter sich.
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