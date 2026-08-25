Hattmannsdorfer will altes ÖVP-Gesetz kippen

Im großen Stil soll das abgeschiedene CO₂ künftig zu geeigneten unterirdischen Lagerstätten transportiert und dort dauerhaft gespeichert werden. Hier kommt die RAG Austria AG ins Spiel, die seit Jahrzehnten Erfahrung mit unterirdischen Gasspeichern hat. „Wir verfügen über sehr viel Erfahrung in der Nutzung dieser Lagerstätten und können uns auch sehr sicher sein“, sagt RAG-CEO Markus Mitteregger. Für ihn könnte die Speicherung sogar erst der Anfang sein: Gemeinsam mit Wasserstoff soll das CO₂ später in einer Kreislaufwirtschaft genutzt werden, um Produkte herzustellen, die heute noch auf fossilen Rohstoffen basieren.