Beliebter TV-Experte zieht einen Schlussstrich

Mertesacker hatte seinen TV-Job beim Zweiten im September 2020 begonnen, damals als Nachfolger von Oliver Kahn. Der frühere Bundesliga-Profi von Hannover 96 und Werder Bremen hatte seinen ersten großen Experten-Auftritt bei der 2021 ausgetragenen Europameisterschaft, kam auch bei Länderspielen, bei DFB-Pokal-Übertragungen sowie Endspielen der Champions League zum Einsatz und erfreute sich großer Beliebtheit.