Beliebter TV-Experte zieht einen Schlussstrich

Der langjährige TV-Experte Per Mertesacker wird am 1. Oktober seinen letzten Auftritt beim ZDF haben. Dann überträgt der Sender das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Serbien.
„Selbstverständlich werden wir Per Mertesacker im ZDF würdig verabschieden“, sagte ein Sprecher des Senders auf Anfrage.
Der frühere Fußball-Weltmeister wird am 1. Jänner 2027 beim deutschen Fußball-Bund die Nachfolge des scheidenden Sport-Geschäftsführers Andreas Rettig antreten. Mertesacker verantwortet dann die Bereiche Nationalteams und Akademie.
Frage der Fußball-Experten-Riege offen
„Was sein Abschied für die ZDF-Fußball-Experten-Riege mit Blick auf die EM 2028 bedeutet, ist noch offen“, sagte der Sprecher. Offen sei auch, „wer von den Expertinnen und Experten am 1. Oktober im Einsatz sein wird“.
Mertesacker hatte seinen TV-Job beim Zweiten im September 2020 begonnen, damals als Nachfolger von Oliver Kahn. Der frühere Bundesliga-Profi von Hannover 96 und Werder Bremen hatte seinen ersten großen Experten-Auftritt bei der 2021 ausgetragenen Europameisterschaft, kam auch bei Länderspielen, bei DFB-Pokal-Übertragungen sowie Endspielen der Champions League zum Einsatz und erfreute sich großer Beliebtheit.
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