Unaufhaltsam! SPG Wallern weiter nicht zu stoppen

Nichts zu holen gab es in der fünften Runde der Regionalliga Nord für den TSV St. Johann beim Leader Wallern. Die Oberösterreicher siegten hochverdient mit 4:0 und lachen weiter von der Tabellenspitze. Ein kleines Erfolgserlebnis gab es für das Schlusslicht Pinzgau: Gegen Seekirchen holte man nach einem 0:2-Rückstand mit dem 2:2 doch noch den ersten Punkt der Saison. Die Highlights der Runde gibt’s im Video.
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