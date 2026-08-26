Asiatische Hornisse erstmals in Tirol nachgewiesen

Vorsicht bei Begegnungen

Wer einem Tier oder einem Nest begegnet, sollte Abstand halten. Zudem sollten hektische Bewegungen oder Erschütterungen in Nestnähe vermieden werden. Das Nest darf auf keinen Fall selbst entfernt werden. Zudem wird empfohlen, auf den Einsatz von Hornissenfallen oder Wespensprays zu verzichten, da dies zu unkontrollierten Reaktionen führen kann.