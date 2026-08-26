Schweine-Transporter kippte mitten auf Straße um

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Feuerwehr in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten am Sonntag gerufen: Ein mit Schweinen beladener Anhänger war umgekippt.
Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem tierischen Einsatz alarmiert. Aus einem Kreisverkehr kommend kippte ein Anhänger eines Traktors mitten auf der Fahrbahn um. Vollbeladen war er mit lebenden Schweinen, die zum Teil auf der Straße landeten.
Die Feuerwehrleute aus St. Peter in der Au mussten sich dabei nicht nur um die Bergung, sondern zunächst auch um die tierischen Insassen kümmern. Die Einsatzkräfte beruhigten die Schweine, trieben sie zusammen und sicherten gemeinsam mit der Polizei den Gefahrenbereich.
Mit einem Tiertransport konnten die Tiere schließlich sicher weitertransportiert werden. Anschließend stellte die Feuerwehr den Anhänger mithilfe einer Seilwinde und eines Greifzugs wieder auf.
In Abstimmung mit der Straßenmeisterei wurden abschließend Warnschilder aufgestellt. Außerdem musste nach dem tierischem Zwischenfall die Straße gereinigt werden. Nach rund eineinhalb Stunden war diese wieder frei befahrbar. Warum der Transporter umgekippt war, ist noch unbekannt.
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