UEFA nimmt Boykott von FIFA-Turnieren zurück

Vor der am 5. September beginnenden U20-Frauen-WM gibt man diese Haltung aufgrund der mittlerweile verworfenen Verkaufsabsichten der FIFA wieder auf. Laut Medienberichten hat die UEFA nun entsprechende Garantien erhalten. Den Widerstand gegen Infantino an der Spitze des Weltverbandes dürfte die Europäische Fußball-Union aber beibehalten.