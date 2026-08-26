UEFA nimmt Boykott von FIFA-Turnieren zurück

Die UEFA wird nach dem Scheitern der WM-Anteilsverkaufspläne des Fußball-Weltverbandes ihre Boykottandrohung für sämtliche FIFA-Turniere zurücknehmen.
Das berichteten englische Medien vor einem Meeting der UEFA-Mitgliedsverbände am Donnerstag in Monaco. Die 55 UEFA-Länder hatten sich Ende Juni angesichts der Investorenpläne von FIFA-Chef Gianni Infantino für einen Boykott ausgesprochen.
Vor der am 5. September beginnenden U20-Frauen-WM gibt man diese Haltung aufgrund der mittlerweile verworfenen Verkaufsabsichten der FIFA wieder auf. Laut Medienberichten hat die UEFA nun entsprechende Garantien erhalten. Den Widerstand gegen Infantino an der Spitze des Weltverbandes dürfte die Europäische Fußball-Union aber beibehalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.