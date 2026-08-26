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UEFA nimmt Boykott von FIFA-Turnieren zurück

Fußball International
26.08.2026 15:33
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (li.) und FIFA-Boss Gianni Infantino
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (li.) und FIFA-Boss Gianni Infantino(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die UEFA wird nach dem Scheitern der WM-Anteilsverkaufspläne des Fußball-Weltverbandes ihre Boykottandrohung für sämtliche FIFA-Turniere zurücknehmen.

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Das berichteten englische Medien vor einem Meeting der UEFA-Mitgliedsverbände am Donnerstag in Monaco. Die 55 UEFA-Länder hatten sich Ende Juni angesichts der Investorenpläne von FIFA-Chef Gianni Infantino für einen Boykott ausgesprochen.

Vor der am 5. September beginnenden U20-Frauen-WM gibt man diese Haltung aufgrund der mittlerweile verworfenen Verkaufsabsichten der FIFA wieder auf. Laut Medienberichten hat die UEFA nun entsprechende Garantien erhalten. Den Widerstand gegen Infantino an der Spitze des Weltverbandes dürfte die Europäische Fußball-Union aber beibehalten.

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