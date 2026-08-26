VW-Chef: „Wir sehen genau, was ihr hier leistet“

„Die Welt, auf deren Grundlage wir viele Entscheidungen der vergangenen Jahre getroffen haben, gibt es so nicht mehr“, sagte der Konzernchef. Es gebe Veränderungen und deshalb müsse die Lage neu bewertet werden. „(...) Wir kämpfen um industrielle Perspektiven und um Beschäftigung für unsere Standorte. Mit Partnern. Mit Investoren. Mit neuen industriellen Lösungen“, sagte der 58-Jährige weiter. Laut „Bild“-Informationen könnte das Werk auf Rüstungsproduktion umgestellt werden und künftig etwa militärische Ausrüstung herstellen.