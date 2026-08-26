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Rezept der Woche

Alpenlydia steht auf Sommerrollen und Wildkräuter

Rezept der Woche
26.08.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei Tanja ist diesmal Lydia Kelovitz aka „Alpenlydia“ zu Gast in der Küche. Die Sängerin, die bei DSDS im Jahr 2020 bis ins Halbfinale kam, sammelt gerne Wildkräuter und Tanja überrascht sie mit einer süßen Sommerrolle. Bananen, Erdbeeren und wilde Minze im Reisblatt überzeugen Lydia. Auch weil die süße Köstlichkeit einfach und schnell in der Zubereitung ist.

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Süße Sommerrollen
Zutaten: 3 Reisblätter, 2 Banane, 1 Tasse Heidelbeeren, Schokoraspeln, Kokosraspeln, ¼ Kokosmilch, 1Pkg Mandelblättchen, Ahornsirup, Minze, Rosinen

(Bild: krone.tv)

Zubereitung:
Die Reisblätter für 3-4 Min. in kaltem Wasser einweichen.
In einem Topf Kokosmilch erwärmen und mit Ahornsirup, Kokosraspeln, Mandelblättchen und Rosinen zu einer dickflüssigen Sauce anrühren. 
Die Reisblätter abtupfen und in 5x4cm große Stücke unterteilen. Die Banane in 4cm lange Stücke schneiden. Die Erdbeeren halbieren.
Jetzt die Bananenstücke in der dickflüssigen Sauce wälzen und mittig auf das Reisblatt setzen. Mit Minze garnieren. Links und rechts als Abschluss eine halbe Erdbeere an die Banane legen. Die Rolle straff einrollen und mit Schokostreusel und Kokosstreusel bestreuen. (Ev. das Reisblatt vorher kurz mit etwas Wasser bepinseln)

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