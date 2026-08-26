Alpenlydia steht auf Sommerrollen und Wildkräuter

Bei Tanja ist diesmal Lydia Kelovitz aka „Alpenlydia“ zu Gast in der Küche. Die Sängerin, die bei DSDS im Jahr 2020 bis ins Halbfinale kam, sammelt gerne Wildkräuter und Tanja überrascht sie mit einer süßen Sommerrolle. Bananen, Erdbeeren und wilde Minze im Reisblatt überzeugen Lydia. Auch weil die süße Köstlichkeit einfach und schnell in der Zubereitung ist.