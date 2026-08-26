Lokal serviert Rollstuhlfahrerin makabre Botschaft

Restaurant spricht von „bedauerlichem Fehler“

Wie People berichtet, entschuldigte sich das Restaurant inzwischen für den Vorfall. Ein Sprecher von Blu on the Hudson bezeichnete ihn als „bedauerlichen Fehler“ und erklärte, die Botschaft sei keinesfalls beleidigend gemeint gewesen. Üblicherweise würden auf den Bestellungen Tisch- und Sitznummern vermerkt, damit die Speisen an den richtigen Platz gebracht werden. In diesem Fall sei das Wort „Rollstuhl“ als Hinweis darauf verwendet worden, wohin das Geburtstagsdessert mit Kerze geliefert werden sollte. Die Notiz sei jedoch missverstanden und schließlich auf das Dessert geschrieben worden.