Erneute Abschussfreigabe für Wolf im Mühlviertel

Für Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger geht es vor allem darum, rechtzeitig und verantwortungsvoll zu handeln: „Die einen wollen den Wolf, die anderen haben ihn. Genau deshalb dürfen wir die Sorgen der Menschen vor Ort nicht kleinreden. Wir müssen handeln, bevor etwas passiert. Für mich hat die Sicherheit der Menschen am Land, unserer bäuerlichen Familienbetriebe sowie der Weide- und Almwirtschaft oberste Priorität. Daher stehen wir in Oberösterreich für einen klaren, verantwortungsvollen Weg – mit Hausverstand, Augenmaß, aber auch der dafür notwendigen Konsequenz.“

Die wiederholten Annäherungen an landwirtschaftliche Anwesen und die neuerlichen Vergrämungsmaßnahmen würden zeigen, dass es sich nicht um einen einzelnen, isolierten Vorfall handelt.