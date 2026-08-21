Erneute Abschussfreigabe für Wolf im Mühlviertel

Erneut wird in Oberösterreich die Abschussfreigabe für einen Wolf erteilt. Hintergrund sind wiederholte Annäherungen des Tieres an landwirtschaftliche Gehöfte im Mühlviertel – trotz mehrfacher Vergrämungsmaßnahmen.
Derzeit sind somit insgesamt drei behördlich überprüfte Vergrämungen innerhalb ihres jeweiligen vierwöchigen Gültigkeitszeitraums aufrecht. Aufgrund der Oö. Wolfsmanagementverordnung wird das Tier als Risikowolf eingestuft und ist bis zum 15. September zum Abschuss freigegeben.
Die erste Vergrämung erfolgte am 21. Juli in Ottenschlag im Mühlkreis. Am 17. August kam es in Reichenau/M. zu einer weiteren Vergrämung. Nur einen Tag später wurde in Bad Leonfelden erneut eine Vergrämungsmaßnahme notwendig. In allen drei Fällen näherte sich ein Wolf bis auf wenige Meter an einen landwirtschaftlichen Betrieb an.
Für Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger geht es vor allem darum, rechtzeitig und verantwortungsvoll zu handeln: „Die einen wollen den Wolf, die anderen haben ihn. Genau deshalb dürfen wir die Sorgen der Menschen vor Ort nicht kleinreden. Wir müssen handeln, bevor etwas passiert. Für mich hat die Sicherheit der Menschen am Land, unserer bäuerlichen Familienbetriebe sowie der Weide- und Almwirtschaft oberste Priorität. Daher stehen wir in Oberösterreich für einen klaren, verantwortungsvollen Weg – mit Hausverstand, Augenmaß, aber auch der dafür notwendigen Konsequenz.“
Die wiederholten Annäherungen an landwirtschaftliche Anwesen und die neuerlichen Vergrämungsmaßnahmen würden zeigen, dass es sich nicht um einen einzelnen, isolierten Vorfall handelt.
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