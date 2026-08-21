Seniorin (79) Geldbörse samt Ausweise gestohlen

79-Jährige ist schwer herzkrank

„Ich habe seit Wochen wegen Zahnproblemen nur mehr Suppe gegessen. An dem Tag wollte ich mir ein Backhendl kaufen, und da muss es passiert sein“, so Geier. „Wie mir an der Kassa aufgefallen ist, dass die Geldtasche weg ist, ist mir schlecht geworden“, so die 79-Jährige, die schwer herzkrank ist. In der Börse waren 186 Euro, deren Verlust zwar schmerzt, aber: „Wirklich wichtig sind mir meine Dokumente“.