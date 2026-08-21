Seniorin (79) Geldbörse samt Ausweise gestohlen

Statt mit einem Backhendl, kam eine 79-jährige Pensionistin in Linz-Kleinmünchen mit einer leeren Handtasche nach Hause. Ein Unbekannter griff des Einkaufes in die Tasche und stahl der Frau das Portemonnaie samt allen Ausweisen. Der Verlust von ihren Dokumenten nervt am meisten.
„Ich bin ganz fertig, diese Aufregung tut mir gar nicht gut. Das Geld ist mir egal, ich brauche nur meine Ausweise zurück!“ – Elisabeth Geier (79) ist mit ihren Nerven am Ende. Die pensionierte Verkäuferin war im Eurospar in Linz-Kleinmünchen, dabei hatte ihr ein Unbekannter das Portemonnaie aus der Handtasche, die im Einkaufswagen lag, gestohlen.
79-Jährige ist schwer herzkrank
„Ich habe seit Wochen wegen Zahnproblemen nur mehr Suppe gegessen. An dem Tag wollte ich mir ein Backhendl kaufen, und da muss es passiert sein“, so Geier. „Wie mir an der Kassa aufgefallen ist, dass die Geldtasche weg ist, ist mir schlecht geworden“, so die 79-Jährige, die schwer herzkrank ist. In der Börse waren 186 Euro, deren Verlust zwar schmerzt, aber: „Wirklich wichtig sind mir meine Dokumente“.
Es fehlen unter anderem Bankomatkarte, Ausweise von Pensionistenverband, E-Card oder Personalausweis. „Weil ich nächste Woche Arzttermine habe, musste ich mir eine neue E-Card besorgen, was für mich anstrengend war“, schildert Geier.
Diebstahl muss angezeigt werden
Ein Diebstahl der E-Card soll sofort unter der Hotline der Gesundheitskasse gemeldet werden, damit die Karte gesperrt werden kann. Eine neue wird per Post versandt. Bei Diebstahl der Bankomatkarte ist eine unverzügliche Sperre ebenfalls wichtig, wofür in Österreich ein 24-Stunden-Notruf eingerichtet ist. Sowohl gestohlene Bankkarten, als auch Pässe oder Personalausweise müssen bei der Polizei angezeigt werden. Die Verlustmeldung ist bei Ausweisdokumenten für die Neubeantragung nötig.
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