Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Einkaufen

Seniorin (79) Geldbörse samt Ausweise gestohlen

Oberösterreich
21.08.2026 11:20
Beim Einkaufen wurde Elisabeth Geier die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.
Beim Einkaufen wurde Elisabeth Geier die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Statt mit einem Backhendl, kam eine 79-jährige Pensionistin in Linz-Kleinmünchen mit einer leeren Handtasche nach Hause. Ein Unbekannter griff des Einkaufes in die Tasche und stahl der Frau das Portemonnaie samt allen Ausweisen. Der Verlust von ihren Dokumenten nervt am meisten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich bin ganz fertig, diese Aufregung tut mir gar nicht gut. Das Geld ist mir egal, ich brauche nur meine Ausweise zurück!“ – Elisabeth Geier (79) ist mit ihren Nerven am Ende. Die pensionierte Verkäuferin war im Eurospar in Linz-Kleinmünchen, dabei hatte ihr ein Unbekannter das Portemonnaie aus der Handtasche, die im Einkaufswagen lag, gestohlen.

79-Jährige ist schwer herzkrank
„Ich habe seit Wochen wegen Zahnproblemen nur mehr Suppe gegessen. An dem Tag wollte ich mir ein Backhendl kaufen, und da muss es passiert sein“, so Geier. „Wie mir an der Kassa aufgefallen ist, dass die Geldtasche weg ist, ist mir schlecht geworden“, so die 79-Jährige, die schwer herzkrank ist. In der Börse waren 186 Euro, deren Verlust zwar schmerzt, aber: „Wirklich wichtig sind mir meine Dokumente“.

Elisabeth Geier war nach dem Diebstahl verzweifelt.
Elisabeth Geier war nach dem Diebstahl verzweifelt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Es fehlen unter anderem Bankomatkarte, Ausweise von Pensionistenverband, E-Card oder Personalausweis. „Weil ich nächste Woche Arzttermine habe, musste ich mir eine neue E-Card besorgen, was für mich anstrengend war“, schildert Geier.

Diebstahl muss angezeigt werden
Ein Diebstahl der E-Card soll sofort unter der Hotline der Gesundheitskasse gemeldet werden, damit die Karte gesperrt werden kann. Eine neue wird per Post versandt. Bei Diebstahl der Bankomatkarte ist eine unverzügliche Sperre ebenfalls wichtig, wofür in Österreich ein 24-Stunden-Notruf eingerichtet ist. Sowohl gestohlene Bankkarten, als auch Pässe oder Personalausweise müssen bei der Polizei angezeigt werden. Die Verlustmeldung ist bei Ausweisdokumenten für die Neubeantragung nötig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
21.08.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Warnung: Auch Freitag bringt starke Unwetter
130.241 mal gelesen
Am Donnerstag zogen heftige Unwetter – inklusive Hagel – über Wien.
Niederösterreich
Schwarze Rauchwolke in NÖ: Sorge um Mitarbeiter
122.161 mal gelesen
Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel empor.
Steiermark
„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“
114.491 mal gelesen
Hinter diesen Wänden spielten sich furchtbare Szenen ab.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1521 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1486 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1214 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Mehr Oberösterreich
Beim Einkaufen
Seniorin (79) Geldbörse samt Ausweise gestohlen
Krone Plus Logo
Retter im Interview
Kind rief: „Mama, warum machst du das mit mir?“
Bescheid liegt vor
Nach sechs Jahren grünes Licht für Posten-Umbau
John Newman in Linz
„Tochter soll wissen, wie sehr ich sie liebe“
Krone Plus Logo
Tierhalter verzweifelt
Wie der Futtermangel die Preise in die Höhe treibt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf