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Am Samstag

A10-Abfahrten auch im Pongau komplett gesperrt

Salzburg
21.08.2026 14:00
An den kommenden Wochenende wird der Rückreiseverkehr aus dem Süden stärker.
An den kommenden Wochenende wird der Rückreiseverkehr aus dem Süden stärker.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Kampf gegen die Stauausweicher von der Tauernautobahn, werden jetzt wie berichtet auch Abfahrten im Pongau komplett gesperrt. Selbst Einheimische dürfen dann nicht mehr abfahren. Bisher hat die Regelung nur im Tennengau gegolten, Kuchl und Golling waren dicht.  

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Für den starken Rückreiseverkehr wird in Richtung Norden die Abfahrt Pfarrwerfen am Samstag, 22. August, und bei Bedarf am 5. September gesperrt. Beim Knoten Pongau gilt bei der Ausfahrt Kreuzberg am 22. und 29. August sowie am 5. September ein Abfahr-Verbot. Zudem wird an denselben Tagen zusätzlich die Auffahrt Werfen Richtung Norden gesperrt (je von 7.30 bis 17 Uhr).

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Ziel der Maßnahme ist, an weniger Stellen, den Ausweichverkehr besser kontrollieren zu können und so die Landes- und Bundesstraßen staufrei zu halten. 

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