A10-Abfahrten auch im Pongau komplett gesperrt

Für den starken Rückreiseverkehr wird in Richtung Norden die Abfahrt Pfarrwerfen am Samstag, 22. August, und bei Bedarf am 5. September gesperrt. Beim Knoten Pongau gilt bei der Ausfahrt Kreuzberg am 22. und 29. August sowie am 5. September ein Abfahr-Verbot. Zudem wird an denselben Tagen zusätzlich die Auffahrt Werfen Richtung Norden gesperrt (je von 7.30 bis 17 Uhr).