An selben Stelle! Raser gingen Polizei ins Netz

Gleich zwei Raser gingen am Mittwochabend der Polizei im Zillertal ins Netz. An der selben Stelle konnte eine Zivilstreife gleich zwei Pkw-Lenker anhalten, die deutlich zu schnell unterwegs sind. Sie sind nun ohne Schein.
Den Anfang machte gegen 20.15 Uhr ein 52-jähriger Einheimischer! Der Mann war mit seinem Pkw auf der Zillertalstraße in Schlitters unterwegs. Eine Zivilstreife bemerkte, wie er trotz Sperrlinie und Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne überholte.
Das Auto wurde trotz einer 100-km/h-Beschränkung mit einer Geschwindigkeit von satten 154 km/h geblitzt. Wenig später wurde derselbe Pkw-Lenker auch im Gemeindegebiet von Fügen mit 133 statt der erlaubten 70 km/h geblitzt. Der 52-Jährige wurde angehalten. Er ist nun seinen Schein los.
Zweiter Raser ging ins Netz
Nur knapp eine Stunde später ging der Zivilstreife bereits der nächste Raser ins Netz. Auch dieses Mal war der Lenker mit einem Pkw auf der Zillertalstraße in Schlitters unterwegs. Trotz Überholverbots fuhr er an mehreren Autos vorbei und gefährdete den Gegenverkehr.
In einer Tempo 70-Zone im Gemeindegebiet von Fügen wurde er mit stolzen 152 km/h geblitzt. Das Fahrzeug konnte von der Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung angehalten werden. Beim Lenker handelte es sich um einen 17-jährigen Probeführerscheinbesitzer, der erst seit einem Monat seinen Schein hatte.
Diesen ist er nun jedenfalls schon wieder los. Auch sein Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt. Beide Raser werden angezeigt.
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