An selben Stelle! Raser gingen Polizei ins Netz

Zweiter Raser ging ins Netz

Nur knapp eine Stunde später ging der Zivilstreife bereits der nächste Raser ins Netz. Auch dieses Mal war der Lenker mit einem Pkw auf der Zillertalstraße in Schlitters unterwegs. Trotz Überholverbots fuhr er an mehreren Autos vorbei und gefährdete den Gegenverkehr.