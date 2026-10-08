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AGM, EFB und BMS: Darauf kommt es beim Wechsel an

Oberösterreich
08.10.2026 00:01
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Batteriewechsel – bei modernen Autos kommt es auf die richtige Technik an.
Batteriewechsel – bei modernen Autos kommt es auf die richtige Technik an.(Bild: Banner)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Einfach alte Batterie raus, neue rein? Bei modernen Autos ist der Batteriewechsel anspruchsvoller. Start-Stopp-Technik, AGM und EFB sowie das Batterie-Energiemanagement verlangen besondere Aufmerksamkeit. Wer ein paar wichtige Regeln beachtet, sorgt für sicheren Start und optimale Bordnetzversorgung.

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Beim Batterietausch kommt es zunächst auf die passende Technologie an. Banner empfiehlt, möglichst eine Batterie im identen Gehäuse und einer ähnlichen Leistungsklasse einzusetzen. Besonders wichtig ist das bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion: War ab Werk eine EFB- oder AGM-Batterie verbaut, darf sie keinesfalls durch eine konventionelle Nassbatterie ersetzt werden.

Auch ein Upgrade von EFB auf AGM ist möglich – allerdings gibt es dabei etwas zu beachten. Verfügt das Start-Stopp-Fahrzeug über ein Batterie-Energiemanagement-System (BEM), muss die neue Batterie im System angelernt werden. Ein Batteriesensor am Minuspol kann ein Hinweis auf ein Fahrzeug mit Start-Stopp und Batterie-Energiemanagement sein.

Start-Stopp-Systeme verlangen der Autobatterie besonders viel ab – die richtige Technologie ist ...
Start-Stopp-Systeme verlangen der Autobatterie besonders viel ab – die richtige Technologie ist daher entscheidend.(Bild: Banner)

Damit die Einstellungen erhalten bleiben
Ein Batterietausch kann auch Auswirkungen auf die Fahrzeugelektronik haben. Einige Autohersteller deaktivieren beispielsweise bei einer Unterbrechung der Stromversorgung das Radio, bis der entsprechende Sicherheitscode eingegeben wird. Banner empfiehlt deshalb eine externe Spannungserhaltung, etwa mit einem Memory Saver über die OBD-Buchse. So können Fahrzeugeinstellungen und Daten während des Wechsels erhalten bleiben.

Wichtig dabei: Während der externen Spannungserhaltung sollten zusätzliche Stromverbraucher vermieden werden. Türen oder Kofferraum zu öffnen kann beispielsweise einen deutlich höheren Stromfluss verursachen und die Sicherung des Hilfsstromkreises belasten.

Erst Minus, dann Plus
Vor dem Ausbau müssen Motor und sämtliche Stromverbraucher ausgeschaltet sein. Beim Abklemmen gilt eine klare Reihenfolge: zuerst den Minuspol, danach den Pluspol lösen. Anschließend wird die Befestigung der Batterie gelöst und die alte Batterie herausgenommen. Vor dem Einsetzen der neuen Batterie sollte auch die Stellfläche gereinigt werden.

Beim Einbau läuft es genau umgekehrt: Die neue Batterie wird sicher befestigt, anschließend zuerst der Plus- und danach der Minuspol angeschlossen. Pole und Polklemmen sollten sauber sein und können mit säurefreiem Fett leicht eingefettet werden. Auf einen festen Sitz der Polklemmen ist besonders zu achten.

Sicherheit geht vor
Schutzbrille und Handschuhe gehören laut Banner ebenso zur empfohlenen Ausrüstung wie geeignetes Werkzeug. Kurzschlüsse durch Werkzeug sind unbedingt zu vermeiden. Wer das erforderliche Werkzeug oder die nötige Ausrüstung nicht zur Verfügung hat, sollte auf Experimente verzichten und den Batteriewechsel von einem Fachbetrieb beziehungsweise Banner-Vertriebspartner durchführen lassen.

Ist alles korrekt montiert, wird eine eventuell verwendete externe Spannungserhaltung entfernt. Danach folgt der Probestart. Springt der Motor problemlos an und funktionieren die elektrischen Systeme wie gewohnt, ist der Batterietausch geschafft.

Mehr Informationen und die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zum richtigen Batteriewechsel gibt es bei Banner.

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