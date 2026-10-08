AGM, EFB und BMS: Darauf kommt es beim Wechsel an

Einfach alte Batterie raus, neue rein? Bei modernen Autos ist der Batteriewechsel anspruchsvoller. Start-Stopp-Technik, AGM und EFB sowie das Batterie-Energiemanagement verlangen besondere Aufmerksamkeit. Wer ein paar wichtige Regeln beachtet, sorgt für sicheren Start und optimale Bordnetzversorgung.