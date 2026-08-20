Neuer Kran soll steirische Wirtschaft anheben

Dieser Ausbau war mehr als nötig, denn erst im Juni war es am Cargo Terminal Graz wegen der rasant angestiegenen Zahl an Containertransporten immer wieder zu Rückstaus in der Abwicklung gekommen. „Unsere exportorientierten Betriebe brauchen leistungsfähige Logistik, um wachsen zu können und im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu sein. Deshalb ist der konsequente Ausbau entscheidend“, sagt Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP).