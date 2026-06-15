Kapazität wird eng, Rückstau an starken Tagen

Am Cargo Terminal südlich von Graz wird es eng. Das Transportvolumen hat eine Größe erreicht, die erst in mehreren Jahren erwartet wurde. Teilweise gibt es Kapazitätsengpässe im Betrieb. Die Verantwortlichen reagieren mit Sofortmaßnahmen und wollen einen weiteren Ausbau.
Erst im Jahr 2024 wurde der Cargo Terminal, an der Pyhrnautobahn im „Drei-Gemeinden-Eck“ Werndorf-Wundschuh-Kalsdorf gelegen, ausgebaut. Damals wurde der Schwerpunkt auf die Verlagerung der Güter auf die Schiene gelegt. Nur zwei Jahre später gibt es Kapazitätsengpässe, wie das Unternehmen am Montag mitteilt.
Ein Grund: Die Bedeutung der Adriahäfen wie Koper oder Triest und der südlichen Transportkorridore hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig gab es ein starkes Wachstum im kombinierten Güterverkehr. Daher wurde bis 2024 der Terminal B in Betrieb genommen, er ist gezielt auf die Abwicklung des kombinierten Verkehrs, also die Kombination von Schiene und Straße, ausgerichtet.
Prognosen deutlich übertroffen
Die aktuelle Markentwicklung übertrifft aber die damaligen Prognosen deutlich, so die Terminalbetreiber. Das Transportvolumen erreichte heute Mengen, die ursprünglich erst in mehreren Jahren erwartet wurden. Besonders seit dem letzten Quartal des Vorjahres ist die Nachfrage nach Containertransporten über die südlichen Häfen und die Schiene sprunghaft angestiegen.
Als Folge wird die Kapazität des Terminals sowie der Schieneninfrastruktur derzeit außergewöhnlich stark beansprucht. „Trotz maximaler Auslastung der vorhandenen Umschlagseinrichtungen, Gleisanlagen und Betriebsprozesse können die steigenden Mengen nicht mehr vollständig über den Schienenverkehr abgewickelt werden“, heißt es.
Vor allem wenn Schiffe nicht planmäßig oder kurzfristig an den Seehäfen ankommen, müssen größere Mengen gleichzeitig weitertransportiert werden. Die Container kommen dann per Lkw zum Terminal, an Spitzentagen ist es das Volumen von vier je 600 Meter langen Zügen! Das führt zu einem temporären Rückstau im Zufahrtsbereich. Um den laufenden Betrieb sowie die pünktliche Abfertigung der Züge sicherzustellen, ist es daher zeitweise notwendig, die Lkw-Annahme zu dosieren oder kurzfristig zu unterbrechen.
Weiterer Ausbau notwendig
Die Steiermärkischen Landesbahnen als Terminalbetreiber setzen nun eine Reihe kurz- und mittelfristiger Maßnahmen um, darunter die weitere Digitalisierung der Anliefer- und Abholprozesse, die Einführung eines digitalen Check-in-Systems für Lkw und die eine verbesserte Planung von Containerbewegungen. Da aber die Gütermenge weiter steigen werden, muss daher die Infrastruktur aus Sicht der Betreiber unbedingt nochmals erweitert werden – sowohl der Terminal selbst als auch die Schieneninfrastruktur.
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