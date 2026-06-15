Kapazität wird eng, Rückstau an starken Tagen

Vor allem wenn Schiffe nicht planmäßig oder kurzfristig an den Seehäfen ankommen, müssen größere Mengen gleichzeitig weitertransportiert werden. Die Container kommen dann per Lkw zum Terminal, an Spitzentagen ist es das Volumen von vier je 600 Meter langen Zügen! Das führt zu einem temporären Rückstau im Zufahrtsbereich. Um den laufenden Betrieb sowie die pünktliche Abfertigung der Züge sicherzustellen, ist es daher zeitweise notwendig, die Lkw-Annahme zu dosieren oder kurzfristig zu unterbrechen.