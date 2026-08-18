Passantin (29) von Pkw erfasst und schwer verletzt

Böser Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Kitzbühel! Eine Einheimische (29) wurde von einem Pkw erfasst und gegen ein Brückengeländer geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen.
Ein 56-jähriger Deutscher war am Dienstag gegen 8.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Pass Thurn Straße im Gemeindegebiet von Kitzbühel unterwegs. Im Bereich der sogenannten Hornkreuzung betrat eine 29-jährige Einheimische die Fahrbahn.
Die Frau wollte die Straße überqueren und wurde dabei von der rechten Fahrzeugfront des Autos erfasst und gegen ein Brückengeländer geschleudert. Sie blieb daraufhin mit schweren Verletzungen liegen und wurde ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.
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