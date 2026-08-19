"The surgery went well"
After the accident: Hannes Reichelt posts from the hospital
“Not quite the kind of vacation at home I had imagined: Unfortunately, I took a fall on my road bike over the weekend and broke my femoral neck,” Hannes Reichelt wrote on Facebook Wednesday evening.
The 2015 Super-G world champion reports that the surgery went well. “I’m doing well under the circumstances,” said Reichelt, who also thanked the emergency response team. “The emergency response chain worked perfectly from the time of the accident to my arrival at the hospital—it took only 20 minutes. That’s not something to be taken for granted; everyone involved deserves our utmost appreciation.”
But Reichelt is already looking ahead, writing: “As a former professional athlete, I’m (unfortunately) all too familiar with injuries like this and everything that lies ahead… For now, it’s all about patience, rest, doing my rehab exercises diligently, and gradually regaining strength and mobility in my leg.”
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