Verstappen wehmütig: Kein Geld, keine Party!

Die vierwöchige Sommerpause neigt sich dem Ende zu – und die Königsklasse startet in Zandvoort an diesem Wochenende ein letztes Mal ihre Motoren. Denn nun schließt auch dieser Traditionskurs seine Pforten – weil Europas Veranstalter längst an ihre finanziellen Grenzen stoßen.
Jener Ort, an dem Niki Lauda am 25. August 1985 den 25. und letzten Grand-Prix-Sieg seiner Formel-1-Karriere bejubelte. Und die „Orange Army“ zuletzt viel zu feiern hatte: Drei Siege und zwei zweite Plätze eroberte Lokalmatador Max Verstappen seit der Rückkehr des Grand Prix der Niederlande im Jahr 2021 vor seinem heimischen Publikum.
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