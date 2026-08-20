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Probleme für Europa

Verstappen wehmütig: Kein Geld, keine Party!

Formel 1
20.08.2026 07:00
Ausgefeiert in Zandvoort, Verstappen verliert einen seiner Lieblingskurse.
Ausgefeiert in Zandvoort, Verstappen verliert einen seiner Lieblingskurse.(Bild: EPA/Remko de Waal)
Porträt von Ann-Sophie Walten
Von Ann-Sophie Walten

Die vierwöchige Sommerpause neigt sich dem Ende zu – und die Königsklasse startet in Zandvoort an diesem Wochenende ein letztes Mal ihre Motoren. Denn nun schließt auch dieser Traditionskurs seine Pforten – weil Europas Veranstalter längst an ihre finanziellen Grenzen stoßen.

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Jener Ort, an dem Niki Lauda am 25. August 1985 den 25. und letzten Grand-Prix-Sieg seiner Formel-1-Karriere bejubelte. Und die „Orange Army“ zuletzt viel zu feiern hatte: Drei Siege und zwei zweite Plätze eroberte Lokalmatador Max Verstappen seit der Rückkehr des Grand Prix der Niederlande im Jahr 2021 vor seinem heimischen Publikum.

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