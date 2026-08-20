Verstappen wehmütig: Kein Geld, keine Party!

Jener Ort, an dem Niki Lauda am 25. August 1985 den 25. und letzten Grand-Prix-Sieg seiner Formel-1-Karriere bejubelte. Und die „Orange Army“ zuletzt viel zu feiern hatte: Drei Siege und zwei zweite Plätze eroberte Lokalmatador Max Verstappen seit der Rückkehr des Grand Prix der Niederlande im Jahr 2021 vor seinem heimischen Publikum.