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Skisprung-Ikone hat jetzt einen neuen Trainerjob

Ski Nordisch
20.08.2026 06:33
Vor wenigen Monaten hat der Pole seine Karriere beendet.
Vor wenigen Monaten hat der Pole seine Karriere beendet.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Ende der vergangenen Saison hat er seine erfolgreiche Skisprung-Karriere beendet, jetzt startet Kamil Stoch in eine neue Herausforderung. Der Pole ist jetzt Trainer in seiner Heimat und soll schon für größere Aufgaben aufgebaut werden. 

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Die Olympischen Spiele wollte Stoch noch einmal erleben, wenige Wochen später hat er seine erfolgreiche Skisprung-Karriere offiziell beendet. Dem Sport selbst bleibt er aber weiter verbunden, wie auch sein neuer Karriereweg zeigt. 

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Denn der 39-Jährige hat in einem Skisprungverein in seiner Heimat Zakopane einen neuen Job gefunden. „Kamil ist Trainer geworden. Er arbeitet schon mit den Jungs“, wird der polnische Skispringer Jan Galica von „sport1“ zitiert. 

Bald öfter beim A-Kader dabei?
Demnach sei Stoch auch als Trainer sehr talentiert. „Er verfügt über viel Wissen, also sollte man auf seinen Ratschlag hören, sich weiterentwickeln und hart arbeiten“, betont etwa Galica. Und offenbar ist auch der neue polnische Trainingskoordinator Stefan Horngacher auf Stoch aufmerksam geworden. 

Stefan Horngacher war zuletzt als Trainer der DSV-Adler im Einsatz.
Stefan Horngacher war zuletzt als Trainer der DSV-Adler im Einsatz.(Bild: GEPA pictures)

„Vielleicht hilft er uns im Winter in einigen Belangen“, erklärte der Österreicher und betonte dabei auch, dass er den ehemaligen Top-Springer gerne „öfters“ auch im A-Kader dabei hätte. Kein Wunder, immerhin gilt Stoch als einer der erfolgreichsten Skispringer der Geschichte und konnte etwa dreimal die Vierschanzentournee sowie zweimal den Gesamtweltcup gewinnen und drei olympische Goldmedaillen sammeln. 

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