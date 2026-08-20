Skisprung-Ikone hat jetzt einen neuen Trainerjob

„Vielleicht hilft er uns im Winter in einigen Belangen“, erklärte der Österreicher und betonte dabei auch, dass er den ehemaligen Top-Springer gerne „öfters“ auch im A-Kader dabei hätte. Kein Wunder, immerhin gilt Stoch als einer der erfolgreichsten Skispringer der Geschichte und konnte etwa dreimal die Vierschanzentournee sowie zweimal den Gesamtweltcup gewinnen und drei olympische Goldmedaillen sammeln.