„Krone“ weiter größte Tageszeitung in Österreich

Die „Krone“ ist weiterhin die Nummer eins am heimischen Zeitungsmarkt – der Dank dafür gilt unseren Leserinnen und Lesern!
Die neuen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das erste Halbjahr 2026 belegen es erneut eindrucksvoll: Im Wochenschnitt beträgt die verbreitete Auflage der „Kronen Zeitung“ 504.819 Exemplare (66.541 davon als E-Paper).
Über eine halbe Million Österreicherinnen und Österreichern lesen die „Krone“ also jeden Tag. Damit bleibt Ihre Zeitung das mit Abstand größte Kaufmedium des Landes. Am Sonntag beträgt die verbreitete Auflage der „Krone“ sogar 846.566 Exemplare.
Wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Lesern für Ihre Treue!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.