Trumps Begriff von „respektvollem Verhalten“

Für sein „respektvolles Verhalten“ bekam ausgerechnet der Diktator Kim Jong-un ein Lob von Donald Trump. Die Journalistin Kristen Holmes hingegen erntete für ihr „respektloses Verhalten“ einen seiner Wutausbrüche. Als „widerwärtig und unmenschlich“ bezeichnete Trump eine unbequeme Frage. „Sie sind eine laute, aufdringliche Person. Sie sind Fake News. Seien Sie still“, tobte er – und man stellt sich unweigerlich die Frage, was der US-Präsident unter Respekt versteht. Wohl nicht, jeden Menschen als gleichwertig zu sehen, seine Würde zu wahren und Toleranz zu zeigen. Letzteres ist in Trumps Kosmos ohnehin zu einem Schimpfwort degradiert worden – und Respekt zu einer Art Unterwürfigkeit.