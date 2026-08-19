DNA-Ergebnisse: Wolf aus Italien tötete 31 Schafe

Die restlichen Tiere musste man vorzeitig zurück ins Tal bringen. Es lag die Vermutung nahe, dass ein Wolf für den Angriff verantwortlich war. Wie die „Kleine Zeitung“ am Mittwoch berichtete, hat sich das nun bestätigt: Aus dem DNA-Ergebnis geht hervor, dass ein Wolf aus Italien in die Steiermark gekommen war.