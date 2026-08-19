DNA-Ergebnisse: Wolf aus Italien tötete 31 Schafe

Vor wenigen Wochen verloren zwei steirische Landwirte 40 ihrer Tiere: 31 wurden getötet, neun weitere verschwanden. DNA-Ergebnisse bestätigen nun, dass ein Wolf für die herben Verluste verantwortlich ist.
Im steirisch-kärntnerischen Zirbitzgebiet wurden Anfang August 31 Schafe auf einer Alm gerissen, weitere neun verschwanden spurlos. Der Schock bei den Bauern war groß – vor allem, weil sich die Tiere auf einer gut gesicherten Weide befunden hatten. Die Fläche war mit einem Herdenschutzzaun ausgestattet, der etwa einen Meter hoch war und Strom führte.
Die restlichen Tiere musste man vorzeitig zurück ins Tal bringen. Es lag die Vermutung nahe, dass ein Wolf für den Angriff verantwortlich war. Wie die „Kleine Zeitung“ am Mittwoch berichtete, hat sich das nun bestätigt: Aus dem DNA-Ergebnis geht hervor, dass ein Wolf aus Italien in die Steiermark gekommen war.
Ob es sich um ein oder zwei Raubtiere handelte, ist noch unklar. Dafür ist eine genauere Laborprüfung der Proben notwendig.
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