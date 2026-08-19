Arbeiter (63) von Baum getroffen: Schwer verletzt

Mit Heli ins Krankenhaus

Der Arbeiter zog sich bei dem Vorfall schwere Verletzungen an den Beinen zu. Sein Kollege setzte sofort einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 63-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Hall geflogen.