Arbeiter (63) von Baum getroffen: Schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall in Großvolderberg im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Mittwoch! Im Zuge von Forstarbeiten wurde ein Einheimischer (63) von einem Baum getroffen. Ein Rettungshubschrauber musste ausrücken.
Ereignet hat sich der fatale Unfall um kurz nach 8.30 Uhr. Im Bereich der sogenannten „Weindlaste“ war der 63-Jährige zusammen mit einem 55-Jährigen mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Im Zuge dessen zog der 63-Jährige mit der Seilwinde eines Traktors einen Baum in Richtung Straße.
„Dabei verkeilte sich der Baum kurz, löste sich und wurde gegen den 63-Jährigen geschleudert“, schildern die Ermittler der Polizei.
Mit Heli ins Krankenhaus
Der Arbeiter zog sich bei dem Vorfall schwere Verletzungen an den Beinen zu. Sein Kollege setzte sofort einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 63-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Hall geflogen.
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