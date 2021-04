Vorarlberg: Die Zersiedelung als Naturraumfresser

Nach einem Vortrag beim Symposium „Vakanz“ im Jahre 1995 lud der bekannte Vorarlberger Künstler Paul Renner die Pritzker-Preisträgerin Zaha Hadid und den Architekten Raimund Abraham (verantwortlich für das Österreichische Kulturforum in New York) zu einer Rundfahrt in den Bregenzerwald. In Schwarzenberg stoppte das Trio. Renner präsentierte stolz den fantastischen Ausblick auf den vorderen Bregenzerwald, bis nach Sulzberg sah man an diesem strahlenden Tag. Da schlugen sich Hadid wie Abraham die Hand an den Kopf und riefen unisono aus: „Wie grauenhaft zersiedelt ist das doch! Furchtbar!“ Ein Schock für Renner. „Ich wollte mit dem Bregenzerwald ja angeben - aber die beiden haben das ganz anders gesehen“, berichtet er. Seitdem hat Renner, der abwechselnd in Großdorf und Italien lebt, die Zersiedelung nicht nur im Bregenzerwald im Fokus. „Das Rheintal ist meines Erachtens diesbezüglich ja schon lange kaputtgebaut, da kann man nichts mehr machen. Der Bregenzerwald ließe sich vielleicht noch retten, einigermaßen.“