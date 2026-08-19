Wenn das Wildschwein im Wald Wasser sucht

Die Expertin weiß, dass durch die anhaltende Hitze derzeit überhaupt mehr außergewöhnliche Sichtungen möglich sind. „Weil es ja nicht ,nur’ an Wasser fehlt, sondern auch an Morgentau. Viele Wildtiere müssen in diesem Ausnahmesommer ihr Verhalten ändern“, erklärt sie. „Nehmen wir das Reh her. Es braucht an Hitzetagen sechs Liter Wasser, um zu überleben. Normalerweise würde es allein durch die Äsung und durch den Morgentau auf Gräsern genug Flüssigkeit aufnehmen.“ Doch diese fehlt vielfach – „damit ist das Reh, das sonst in der Dämmerung aktiv wäre, gezwungen, auch tagsüber Wasser zu suchen.“