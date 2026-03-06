Zypern drängt nach Drohnenangriffen in die NATO

Präsident verweist auf EU-Beistandspflicht

„Es ist das erste Mal, dass ich eine solche Reaktion und Zusammenarbeit seitens der Europäischen Union sehe“, sagte der Präsident. Er fügte hinzu, dass sowohl mit europäischen Institutionen als auch mit den Mitgliedstaaten ein ständiger Austausch stattfinde. Er verwies außerdem auf Artikel 42 Absatz 7 der Europäischen Union, der eine Beistandspflicht im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedstaat vorsieht.